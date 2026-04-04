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Blu Radio  / Nación  / Ya son 912 municipios libres de minas antipersonal en Colombia

Ya son 912 municipios libres de minas antipersonal en Colombia

En el país, más de 12.600 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos. Diferentes organismos nacionales e internacionales hacen un llamado al no uso de las minas.

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