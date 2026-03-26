Minas antipersona tienen confinado a resguardo indígena en zona rural de Segovia, Antioquia

Una crítica situación humanitaria se está viviendo en el resguardo indígena Tagual La Pó del municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia. La comunidad se encuentra en confinamiento por la plantación de minas antipersonales.

A través de un comunicado emitido por la Organización Indigena de Antioquia, OIA, que además fue publicado en su cuenta de X, la entidad dio a conocer esta lamentable situación que hoy pone en riesgo, no solo la seguridad del resguardo indígena, también está en juego la vida de sus habitantes.

De acuerdo con el pronunciamiento, el panorama se ha venido poniendo cada vez más tenso, debido a la plantación de minas antipersonal, un situación que está generando confinamiento, pero al mismo tiempo, desplazamiento forzado a las familias que ya no soportan vivir en estas condiciones.

Uno de los apartados del comunicado dice:



"Las comunidades indígenas asentadas en este territorio vienen siendo víctimas de un grave confinamiento derivado de la presencia y confrontación de actores armados ilegales, así como de la instalación indiscriminada de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados, especialmente en las zonas altas del resguardo”.

Además, la OIA pone en evidencia los daños colaterales que trae con sigo esta situación para el resguardo indigena Tagual La Pó, al comenzar a restringir la movilidad, limitar el acceso a los alimentos que ponen en riesgo la integridad de sus niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales.

Asimismo, hacen una petición urgente al gobierno departamental y nacional para que adopte medidas inmediatas y efectivas de atención humanitaria a este resguardo. Solicitan el desminado de la zona y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de su población.