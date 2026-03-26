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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Minas antipersona tienen confinado a resguardo indígena en zona rural de Segovia, Antioquia

Minas antipersona tienen confinado a resguardo indígena en zona rural de Segovia, Antioquia

Solicitaron a las autoridades de gobierno y la fuerza públicar tomar medidas para garantizar al seguridad de los habitantes.

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