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Blu Radio  / Nación  / “Los aviones se caen por falta de mantenimiento”: exfuncionaria de MinDefensa sobre el Hércules

“Los aviones se caen por falta de mantenimiento”: exfuncionaria de MinDefensa sobre el Hércules

La exfuncionaria explicó que el recorte en presupuesto suele impactar primero áreas sensibles como el mantenimiento de equipos estratégicos.

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