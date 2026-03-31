“Los aviones se caen por falta de mantenimiento”: exfuncionaria de MinDefensa sobre el Hércules

La tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que dejó 69 víctimas, sigue generando preguntas sobre las condiciones técnicas de las aeronaves militares en el país. Expertos y exfuncionarios del sector defensa han empezado a analizar posibles factores relacionados con mantenimiento, presupuesto y planeación financiera.

En entrevista con Blu Radio, la exfuncionaria del Ministerio de Defensa Hilda López aseguró que, desde el punto de vista técnico, los accidentes aéreos no están necesariamente ligados a la antigüedad de las aeronaves, sino al mantenimiento que reciben.

“En términos técnicos de aviación los aviones no envejecen; se caen por falta de mantenimiento y autopartes o repuestos de mantenimiento”, afirmó López, al referirse a los riesgos que pueden surgir cuando no se garantiza el soporte técnico adecuado para las aeronaves.

La exfuncionaria explicó que el presupuesto del sector defensa se proyecta con varios años de anticipación y que los recortes o reducciones suelen impactar primero áreas sensibles como el mantenimiento de equipos estratégicos.



“El presupuesto de Defensa obedece a un trabajo de cuatro años. Puede uno pensar que, en esta reducción que se ha venido teniendo, lo primero que se afecta es el mantenimiento mayor de las adquisiciones principales”, indicó durante la entrevista.

López también cuestionó si en el sector defensa existe una planeación financiera suficiente para responder al momento en que las aeronaves empiezan a requerir mayores inversiones tecnológicas y operativas.

“Qué medidas se tomaron para empezar a tener planeación financiera para que cuando llegara el descenso de curva de tecnología se tuviera ruta de financiación de esas adquisiciones”, planteó.

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Otro de los puntos que mencionó tiene que ver con los protocolos operacionales de las aeronaves militares y los límites establecidos en los manuales de vuelo, especialmente en relación con la capacidad de pasajeros.

“Los manuales de vuelo son claros. Así mismo la programación de vuelos. Si los manuales decían 110 pasajeros, llevan a sobrecargar, posiblemente, el Hércules por la necesidad operacional que tiene de responder a los territorios”, explicó.

Finalmente, López expresó un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y a los integrantes de la institución aérea tras la tragedia. “Un sentido pésame a las familias de mi querida Fuerza Aérea Colombia y que Dios nos dé el consuelo”, concluyó.