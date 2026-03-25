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Blu Radio  / Nación  / Colombia sigue lejos de estar libre de minas antipersonal: la crisis persiste en los territorios

Colombia sigue lejos de estar libre de minas antipersonal: la crisis persiste en los territorios

Colombia continúa entre los países más afectados por estos artefactos y reconoce que no logrará despejar el 100% de su territorio. Mientras el Gobierno habla de nuevas estrategias para avanzar en el desminado, víctimas y líderes sociales advierten que la crisis humanitaria persiste.

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