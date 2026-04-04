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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a más de 38 años de prisión a hombre por secuestro de dos comerciantes en Medellín

Condenaron a más de 38 años de prisión a hombre por secuestro de dos comerciantes en Medellín

Durante el proceso se comprobó que el procesador también exigió bienes y dinero a familiares de las víctimas a cambio de liberarlos.

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