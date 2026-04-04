Condenaron a más de 38 años de prisión a hombre por secuestro de dos comerciantes en Medellín

El Tribunal Superior de Medellín ratificó en segunda instancia la condena contra Juan David Quintero Blandón, conocido como alias ‘La Foca’, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.

La decisión confirma la pena de 38 años y 4 meses de prisión contra el procesado, señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Pesebres’, por su participación en el secuestro de dos comerciantes en la capital antioqueña.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2019, cuando las víctimas fueron contactadas bajo engaño para concretar una supuesta entrega a domicilio. Al llegar al sitio acordado, fueron interceptadas y obligadas a trasladarse a un inmueble, donde permanecieron retenidas durante más de tres horas.

Durante ese tiempo, fueron sometidas a intimidaciones, agresiones físicas y tratos denigrantes, mientras sus captores exigían dinero y bienes a sus familiares a cambio de su liberación.



La investigación, liderada por un fiscal del Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitió establecer la participación directa de Quintero Blandón en el plagio y en las exigencias extorsivas.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.