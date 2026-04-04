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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niño permanece hospitalizado en Medellín por lesiones en rostro y manos: investigan maltrato

Niño permanece hospitalizado en Medellín por lesiones en rostro y manos: investigan maltrato

La madre del menor de dos años de edad aseguró que los traumas han sido producto de caídas y un incidente con una plancha de cabello.

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