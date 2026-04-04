Niño permanece hospitalizado en Medellín por lesiones en rostro y manos: investigan maltrato

Organismos policiales y judiciales investigan un presunto caso de maltrato conocido en las últimas horas, tras la llegada al Hospital Infantil Concejo de Medellín de un niño de tan solo dos años de edad con múltiples lesiones físicas.

La novedad fue reportada a los organismos de emergencia desde el lugar en el que residía el niño, un inmueble del barrio Estación Villa de la comuna 10 La Candelaria, en el centro de la ciudad.

Según el reporte oficial, tras la remisión del niño al centro asistencial agentes entrevistaron a la madre del menor, una mujer de 26 años de nacionalidad venezolana, quien manifestó que tenía inflamación en el rostro y lesiones en otras zonas del cuerpo que las habría originado caídas y un incidente con una plancha de cabello.

Sin embargo, las revisiones médicas encontraron lesiones en el niño por posibles golpes con varios días de anterioridad en lugares como su espalda y brazos.



Aunque el menor de edad permanece bajo observación médica, a la espera de la realización de estudios radiológicos y tomografía para descartar más lesiones, podría abrirse un proceso judicial contra la mayor de edad a cargo del niño ante la inconsistencia de sus versiones con los hallazgos médicos.

En el Valle de Aburrá las autoridades también se encuentran investigando la muerte de un recién nacido en el municipio de Bello. El cuerpo del neonato fue abandonado en una zona pública del barrio Cabañas y cubierto con una manta de color blanco.