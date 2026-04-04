Avanza censo de afectados por fuertes lluvias en el nororiente de Medellín

Aunque fue considerado como un episodio de corta duración, la intensidad de las precipitaciones de las últimas horas en Medellín, particularmente en la zona nororiental, fueron suficientes para generar graves emergencias que siguen siendo atendidas por parte de los organismos de gestión del riesgo.

Las situaciones más graves se reportaron en zonas aledañas a la quebrada La Máquina en el barrio Manrique Las Granjas donde en al menos cinco viviendas hubo inundaciones con pérdida de enseres.

De igual manera, un menor de cinco años de edad, identificado como Sebastián Jesús Valencia, que se encontraba en su casa, perdió la vida tras el colapso de un muro por la fuerza de las aguas de la quebrada que se desbordó, como lo relató una vecina.

"El niño estaba como durmiendo en un colchón y cuando menos piensa se sintió fue como la borrasca, la mamá salió a los gritos pidiendo ayuda que el niño no lo encontraba, los vecinos lo lograron ayudar y ya estaban una plancha al lado de la parte de atrás como de la casa con escombros y ya ahogado", dijo.



Desde la administración distrital remarcaron que siguen de cerca la situación y junto a diferentes comisiones avanzan en el censo de damnificados por esta y otras crecientes súbitas de afluentes en lugares cercanos como Manrique Oriental donde la quebrada La Honda también causó estragos.

"Nos encontramos haciendo el censo y toda la atención social a las familias afectadas, también a través del equipo técnico del Dagrd, identificando estos temas estructurales en las viviendas que también están afectadas", reportó Carlos Quintero director de la entidad.

Desde mediados de marzo en la ciudad ya se habían activado los protocolos de respuesta ante emergencias para enfrentar la primera temporada de lluvias del año que se esperaba fuera particularmente intensa finalizando ese mes y comenzando abril.

Publicidad

Hasta la fecha ya se habían atendido 360 emergencias durante 2026 en la ciudad, entre ellas el desplome de 281 árboles, 38 deslizamientos y 41 inundaciones.