En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Avanza censo de afectados por fuertes lluvias en el nororiente de Medellín

Avanza censo de afectados por fuertes lluvias en el nororiente de Medellín

Un niño de cinco años falleció tras ser arrastrado por la fuerza del agua que recorrió vías y pasos peatonales de diferentes barrios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad