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Blu Radio  / Sociedad  / La soledad en Colombia: entre la libertad individual y un reto para la salud mental

La soledad en Colombia: entre la libertad individual y un reto para la salud mental

Cada vez más colombianos viven solos, una realidad que redefine los vínculos, transforma estilos de vida y abre preguntas sobre el impacto de la soledad en la salud mental y la vida colectiva.

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