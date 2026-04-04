La soledad gana espacio en la vida contemporánea: En Blu Jeans, 4 de abril de 2026

El programa del sábado, 4 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre el Festival del Dulce y Artesanías.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el alivio de no opinar.
- En el Tema Central, Ricardo Forero, sociólogo, se refirió sobre ¿Estamos más conectados que nunca, pero más solos que antes? ¿La soledad ya es un problema individual o una crisis social?
- 'La maquina de la verdad', sobre la Semana Santa.
Escuche el programa completo aquí: