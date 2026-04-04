La soledad gana espacio en la vida contemporánea: En Blu Jeans, 4 de abril de 2026

El programa del sábado, 4 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre el Festival del Dulce y Artesanías.

se habló sobre el Festival del Dulce y Artesanías. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el alivio de no opinar.

se reflexionó sobre el alivio de no opinar. En el Tema Central, Ricardo Forero, sociólogo, se refirió sobre ¿Estamos más conectados que nunca, pero más solos que antes? ¿La soledad ya es un problema individual o una crisis social?

Ricardo Forero, sociólogo, se refirió sobre ¿Estamos más conectados que nunca, pero más solos que antes? ¿La soledad ya es un problema individual o una crisis social? 'La maquina de la verdad', sobre la Semana Santa.

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