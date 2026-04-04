Heroico acto terminó en tragedia en Viernes Santo: madre murió tras salvar a su hija en río

Lo que comenzó como un plan familiar de descanso en medio de la Semana Santa terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia santandereana.

Una mujer perdió la vida en el sector conocido como La Llana, en el corregimiento Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí, luego de intentar rescatar a su hija en las aguas del río Cascajales.

La víctima, una joven madre de 33 años, oriunda de Barrancabermeja, se encontraba compartiendo con sus seres queridos a orillas del afluente cuando la situación cambió de manera repentina.

En medio de la jornada, la menor presentó dificultades dentro del agua, lo que llevó a su madre a reaccionar de inmediato.



Sin dudarlo, Yesica Rodríguez Vázquez, de 33 años, ingresó al río y logró poner a salvo a su hija; sin embargo, cuando intentaba salir, fue sorprendida por la fuerza de la corriente, que la arrastró rápidamente sin darle oportunidad de regresar a la orilla.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero las condiciones del río complicaron cualquier intento de rescate. Habitantes del sector señalaron que en ese punto se forman corrientes fuertes y remolinos, especialmente en temporada de lluvias, lo que aumenta el riesgo para quienes ingresan al agua.

Tras lo ocurrido, se activaron labores de búsqueda en la zona con apoyo de la comunidad y organismos de socorro. El hecho ha generado profunda tristeza entre familiares y conocidos, quienes recuerdan a la mujer como una persona entregada a su hogar.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución en ríos y balnearios naturales, especialmente durante esta temporada, en la que aumentan las visitas a estos sitios y también los riesgos por crecientes súbitas y cambios en el caudal.