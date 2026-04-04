Lluvias no dan tregua en Santander: plan retorno bajo vigilancia

Las fuertes tormentas eléctricas registradas en las últimas horas han generado múltiples afectaciones en las provincias de García Rovira, Mares y Soto Norte, donde organismos de socorro permanecen en alerta máxima ante posibles nuevas emergencias.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el municipio de Coromoro una creciente súbita del río Ture afectó cultivos de trucha y mantiene en riesgo algunas viviendas cercanas a la ribera.

Así fueron las fuertes tormentas eléctricas en Santander, donde en el municipio de San Vicente de Chucurí se registró el desbordamiento de la quebrada Palermo, generando el ingreso de agua a algunos sectores del casco urbano del municipio. #VocesySonidos pic.twitter.com/tvdS0u3V0T — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 4, 2026

En Floridablanca, por su parte, se registraron daños en cubiertas de viviendas debido a los fuertes vientos y las intensas precipitaciones.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, informó que "se presentan afectaciones en vías secundarias y terciarias en municipios como Betulia, Coromoro, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí".



Asimismo, reportó emergencias en La Paz, colapso de sistemas de alcantarillado y caída de rocas y árboles en corredores viales como la vía Bucaramanga hacia San Gil y Aratoca, el corredor de La Cumbre y la vía que conduce del aeropuerto hacia Girón.

El funcionario hizo un llamado a la precaución, especialmente a los conductores, ante las lluvias que continúan en varias regiones del departamento y que podrían afectar el inicio del plan retorno de este fin de semana, cuando cientos de viajeros comienzan sus desplazamientos.

El aumento en los caudales de los ríos ha generado preocupación en municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Cimitarra y La Paz, donde se reportan crecientes súbitas y afectaciones puntuales.

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En Coromoro, la situación más crítica se presentó en el corregimiento de Cincelada, donde la creciente del río Ture ocasionó daños en cultivos de trucha y mantiene en vigilancia a las autoridades.

La alerta roja se mantiene sobre los ríos Carare en Cimitarra y Lebrija en el Bajo Rionegro y Sabana de Torres, mientras que los ríos Suárez (Puente Nacional), Fonce (Charalá y San Gil) y Sogamoso (Betulia, Barrancabermeja y Sabana) permanecen en alerta naranja, según el Ideam.

Las autoridades reiteran el llamado a evitar desplazamientos en horas de lluvia, atender las recomendaciones de los organismos de socorro y activar los planes de emergencia comunitarios ante cualquier eventualidad.