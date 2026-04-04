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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Rescatan a conductor de plataforma que fue secuestrado en Bosa; pedían $20 millones

Rescatan a conductor de plataforma que fue secuestrado en Bosa; pedían $20 millones

La Policía Metropolitana de Bogotá, logro capturar tres colombianos y dos extranjeros, quienes habrían retenido a un ciudadano y por quien habrían exigido 20 millones de pesos para su liberación.

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