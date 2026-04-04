Rescatan a conductor de plataforma que fue secuestrado en Bosa; pedían $20 millones

En la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, un hombre fue víctima de un secuestro extorsivo durante un falso servicio de plataforma, donde delincuentes aprovecharon la confianza de la víctima para retenerlo y exigir a su familia una suma de 20 millones de pesos a cambio de su libertad.

El rescate estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), quienes, en un operativo relámpago, lograron localizar al hombre en el interior de una vivienda de Bosa en menos de 24 horas.

El seguimiento fue posible gracias al GPS integrado en el vehículo de la víctima y a las voces de auxilio que alertaron a los uniformados sobre su ubicación. Con la previa autorización del propietario del inmueble, los policías ingresaron y lograron rescatar al ciudadano, asegurando que se encontraba fuera de peligro.

Con la previa autorización del propietario del inmueble, los policías ingresaron al lugar, asegurando la liberación del ciudadano, quien fue encontrado sano y salvo, aunque presentaba una herida causada por arma de fuego, que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada y evoluciona favorablemente.



Durante el operativo, la Policía capturó a cinco personas, tres colombianos y dos extranjeros, identificadas como los responsables del secuestro. Además, las autoridades lograron incautar un arma de fuego, evidencia que refuerza la gravedad del delito. Según informó el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los capturados tienen antecedentes y deberán responder por secuestro extorsivo, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que quienes puedan haber sido víctimas de estos delincuentes proporcion en cualquier información a través de la línea 123.