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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Padre de hermanas asesinadas por su padrastro en Bosa revela cómo se enteró: "No era normal"

Padre de hermanas asesinadas por su padrastro en Bosa revela cómo se enteró: "No era normal"

Ferney Penagos, padre de Karen Juliana y Shantal Daniela Penagos, habló de la relación con sus hijas y de cómo fueron los últimos días antes del crimen.

Padre de hermanas asesinadas por su padrastro en Bosa cuenta cómo se enteró
Ferney Penagos es el padre de las jóvenes que fueron asesinadas en Bosa por su padrastro.
Foto: Captura Más allá del silencio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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