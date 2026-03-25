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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este es el hombre que presuntamente asesinó a su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Este es el hombre que presuntamente asesinó a su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Al ingresar al inmueble en Bosa encontraron los cuerpos sin vida de las tres mujeres en una habitación, mientras que en otra fue hallado el hombre, quien presuntamente intentó quitarse la vida.

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