Este es el hombre que presuntamente asesinó a su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Luego de que en la mañana de este martes 24 de marzo se confirmara la escena del crimen al interior de una vivienda en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, continúa la consternación tras conocerse nuevos detalles del caso.

Las víctimas son tres mujeres —madre e hijas— quienes, según las primeras versiones de las autoridades, habrían sido atacadas por la pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años; su hija Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años.

Revelan detalle de hombre que acabó con la vida de su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, las autoridades llegaron a la vivienda tras recibir una llamada de un familiar que alertó sobre la situación.



Al ingresar al inmueble, el Cuerpo de Bomberos encontró los cuerpos sin vida de las tres mujeres en una habitación, mientras que en otra fue hallado el hombre, quien presuntamente intentó quitarse la vida mediante la ingesta de veneno.

“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el general Zambrano.

Uno de los elementos más impactantes del caso es un video en el que se observa la fachada de la vivienda, custodiada por agentes de la Policía, mientras se escucha el llanto desgarrador de una mujer que repite: “No, ellos no se fueron, no”.

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Mientras avanzan las investigaciones, ciudadanos exigen celeridad y justicia frente a este crimen que ha generado profunda conmoción en la ciudad.

Según informó Citytv, el presunto responsable fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado. Esta es la fotografía.