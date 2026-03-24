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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan detalle de hombre que acabó con la vida de su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Revelan detalle de hombre que acabó con la vida de su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Las autoridades llegaron al lugar luego de recibir una llamada por parte de uno de los familiares de las víctimas, quienes alertaron sobre lo ocurrido.

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