Revelan detalle de hombre que acabó con la vida de su esposa e hijastras de 17 y 20 años en Bosa

Sigue la conmoción en el sur de Bogotá luego de confirmarse una escena del crimen donde perdieron la vida tres mujeres, una de ellas menor de edad, al interior de su vivienda.

Se trata de una madre de 42 años y sus dos hijas, de 20 y 17 años, quienes fueron atacadas en su casa en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, presuntamente por el esposo de la mujer y padrastro de las jóvenes.

Según reveló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, las autoridades llegaron al lugar luego de recibir una llamada por parte de uno de los familiares de las víctimas, quienes alertaron sobre lo ocurrido.

Al llegar, ingresaron los bomberos y, posteriormente, encontraron a las tres mujeres sin vida en una misma habitación y, en otra de las habitaciones, al sujeto, quien habría intentado acabar con su vida ingiriendo un veneno.



“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el general Cristancho.

Según contaron, el hombre fue capturado y remitido a un centro médico, donde recibe atención y es evaluado para ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por los homicidios.

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En un video conocido por Blu Radio se observa la fachada de la vivienda rodeada por policías, ciudadanos del sector y el Cuerpo de Bomberos, junto a un vehículo de criminalística. Además, se escucha el desgarrador llanto de una persona que repite en varias ocasiones: “No, ellos no se fueron, no”.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad y la familia piden que se haga justicia y se aplique una pena ejemplar.

Este es el rostro del hombre

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