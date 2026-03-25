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Hablan vecinos de mujer y sus dos hijas asesinadas en su casa en Bosa presuntamente por su padrastro

El presunto responsable sería el esposo de la mujer y padrastro de las jóvenes, quien fue hallado con vida y trasladado a un centro asistencial.

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