Hablan vecinos de mujer y sus dos hijas asesinadas en su casa en Bosa presuntamente por su padrastro

Como Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años, fueron identificadas las víctimas mortales del ataque ocurrido en la mañana del martes 24 de marzo al interior de una vivienda en el barrio Atalaya, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable sería el esposo de la mujer y padrastro de las jóvenes, quien fue hallado con vida y trasladado a un centro asistencial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, confirmó que los uniformados llegaron al lugar tras recibir la llamada de un familiar que alertó sobre lo sucedido.

Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de las tres víctimas en una de las habitaciones. Posteriormente, en otro cuarto, fue hallado el presunto agresor, quien fue remitido a un centro hospitalario para recibir atención médica, luego de que, al parecer, intentara quitarse la vida ingiriendo veneno.



“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho.

En diálogo con CityTv, algunas vecinas del sector revelaron detalles del caso. Según manifestaron, “queremos que esto no vuelva a suceder. Se han denunciado muchos feminicidios en la localidad y, aun así, el agresor queda en libertad. Esperamos que las autoridades no permitan que este tipo de personas quede libre, que no pase nada al día siguiente, mientras las víctimas quedan en el olvido”.

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Otra de las vecinas, Alejandra, expresó que “como mamá también se consterna uno. Mi hija estudia con una de ellas, es su compañerita del colegio, y lamentablemente estos hechos no pueden quedar impunes. Es un dolor como madre, como mujer y como vecina; toda una comunidad, como Bosa, está de luto en este momento”.

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Por su parte, María Paula, compañera de infancia de una de las menores, indicó que “a todos nos golpeó muy duro. Decidimos hacer esta velatón con las compañeras del colegio que eran cercanas a Dani, sobre todo, para recordarla siempre, porque ellas eran personas de luz. Nos ha dolido mucho, especialmente en este sector, ya que somos una comunidad muy unida. No queremos que le pase a nadie más, porque hoy fueron ellas y mañana no sabemos quién será”.