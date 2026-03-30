Autoridades investigan el secuestro de un hombre en zona rural de Ginebra

Las autoridades del departamento adelantan investigaciones para esclarecer el secuestro de un hombre de 59 años, ocurrido en zona rural del municipio de Ginebra, en el centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, quien se desempeñaría como minero, fue interceptada por sujetos armados en la vereda La Magdalena, jurisdicción rural del municipio de Guacarí, cuando se dirigía hacia su vivienda en el corregimiento de Costa Rica, en Ginebra.

Según versiones, el hombre habría sido obligado a subir a un vehículo que posteriormente tomó rumbo desconocido.

El caso completa varios días sin que se conozca el paradero del hombre, mientras las autoridades continúan con operativos para lograr su ubicación y regreso a la libertad.