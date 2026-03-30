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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades investigan el secuestro de un hombre en zona rural de Ginebra

Autoridades investigan el secuestro de un hombre en zona rural de Ginebra

La víctima, de 59 años, fue interceptada por hombres armados en zona rural de Guacarí y obligada a subir a un vehículo con rumbo desconocido.

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