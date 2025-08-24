Plataforma permitirá a usuarios acceder a servicio de movilidad gratis: estas son las condiciones

Una gran noticia llegó para miles de ciudadanos, pues desde el pasado 21 de agosto, las patinetas eléctricas se tomarán Bogotá. El regreso del plan piloto de la plataforma Yango volverá a ofrecer una opción práctica para realizar trayectos cortos y evitar enfrentarse a los trancones que suelen golpear a la capital, misma que cuenta con 1.200 frentes de obras viales.

La aplicación de movilidad nuevamente entrega una solución para aquellos que viven en sectores con alta congestión vehicular, como lo es Chapinero, y, para fortuna de muchos, su servicio podría salir gratis, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.



Uso gratuito de patinetas eléctricas

De acuerdo con lo señalado por la plataforma, el servicio será gratuito solo por algunos minutos. Luego empieza a cobrar según el tiempo de uso, es decir, que no es un servicio gratuito, sino que tiene un beneficio inicial.

Yango asegura que cada usuario tendrá 10 minutos gratuitos para arrancar el recorrido. Con ese margen de tiempo podrá ubicar el vehículo, alistarse y arrancar sin afán. Pero si el trayecto supera ese tiempo, empezará a cobrar por minuto.

Así mismo, la aplicación asegura que el costo no será elevado y ofrecerá paquetes de tiempo para recorridos largos, lo que permite tener mayor flexibilidad según lo que requiera el usuario. Los pagos se realizan de manera automática con la tarjeta registrada en la app, lo que facilita el proceso.

Zonas para usar las patinetas en Bogotá

De momento, Yango reveló que en el plan piloto solo se tiene contemplado Chapinero y que los viajes deben arrancar y terminar en los puntos señalados por la plataforma, tales como parqueaderos privados y establecimientos comerciales. Con esta estrategia se busca garantizar orden y control, evitando que las patinetas terminen mal estacionadas en el espacio público.

Por su parte, la empresa señala que ampliará la cobertura a otros puntos de la ciudad luego de que se logren los permisos con el Distrito. Además, planea sumar más vehículos a la flota y, de esa manera, reforzar la experiencia tecnológica, entre ellos ciclorutas y recordatorios de seguridad para sus usuarios.

En palabras de Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, la idea es construir un ecosistema de movilidad en el que cada persona pueda elegir cómo moverse de forma cómoda y segura.

Por ahora, el servicio representa una alternativa interesante para quienes buscan desplazarse rápido y evitar trancones, con la ventaja de esos 10 minutos gratis que alivian el bolsillo. Sin embargo, si el recorrido es largo o frecuente, toca tener presente que el uso de las patinetas será pago.