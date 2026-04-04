Desmantelaron encomienda con más de 9.000 dosis de droga del Clan del Golfo en hotel de Segovia

Cerca de 9.000 dosis de droga fueron incautadas en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, durante un operativo adelantado por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército.

La acción se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en un hotel de esta localidad, donde las autoridades encontraron una caja envuelta en papel chicle al interior de una habitación. Según las investigaciones, el paquete había sido dejado como encomienda para ser recogido posteriormente.

En el procedimiento fueron incautadas 2.560 dosis de marihuana, 4.200 dosis de clorhidrato de cocaína y 2.200 dosis de base de coca. El cargamento, de acuerdo con las autoridades, pertenecería a una estructura delictiva que opera en esta zona del departamento.

"Hallaron una caja envuelta en papel vinipel dentro de una habitación, la cual contenía sustancia estupefaciente que al parecer había sido dejada como encomienda para ser recogida posteriormente. El estupefaciente incautado y estaban destinados para ser distribuidos en el Nordeste antioqueño", manifestó el coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante encargado de la Policía Antioquia.



Las investigaciones señalan que la droga era enviada desde Medellín a través de encomiendas, oculta entre diferentes elementos para evitar ser detectada. Este método permitía trasladar las sustancias y facilitar su distribución en municipios del Nordeste antioqueño.

Con esta incautación se afecta la capacidad de distribución de la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” del Clan del Golfo y se genera una pérdida económica cercana a los 170 millones de pesos. Por lo pronto, las autoridades indicaron que continuarán con operativos en la región para frenar el tráfico de estupefacientes y reducir la presencia de redes dedicadas a esta actividad ilícita.