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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelaron encomienda con más de 9.000 dosis de droga del Clan del Golfo en hotel de Segovia

Desmantelaron encomienda con más de 9.000 dosis de droga del Clan del Golfo en hotel de Segovia

En una caja las autoridades hallaron más de 4.000 dosis de cocaína y más de 2.500 de marihuana.

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