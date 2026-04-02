Fuertes lluvias generan emergencias y alertas por deslizamientos en Santander

Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la madrugada de este jueves mantienen en alerta a las autoridades en Santander, ante el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y afectaciones en la movilidad.

Los organismos de gestión del riesgo reportan emergencias en varios municipios, especialmente en la provincia de García Rovira. En San Vicente de Chucurí se registró el desbordamiento de la quebrada Palermo, generando preocupación entre las comunidades cercanas.

Tormentas eléctricas durante la madrugada de este jueves afectan varios municipios de Santander. En San Vicente de Chucurí se reporta desbordamiento de la quebrada Palermo. Hay emergencias en El Carmen de Chucurí, Betulia, Cimitarra y La Paz pic.twitter.com/Qc7YIUsDTK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 2, 2026

En materia vial, las lluvias han generado múltiples emergencias por deslizamientos de tierra y caída de rocas. Uno de los corredores más afectados es la vía que comunica a Curos con Málaga, fundamental para la conexión de más de trece municipios de la provincia de García Rovira. Asimismo, se presentan dificultades en la vía hacia San Vicente de Chucurí.



La secretaria de Infraestructura de Santander, Yesica Juliana Mendoza Ramírez, señaló que desde la entidad se mantiene un monitoreo constante y trabajo articulado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para atender las emergencias.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una movilidad responsable, evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones, especialmente en horas de la noche, advirtió que corredores como la vía Lisboa hacia San Vicente, Curos a Málaga y Lebrija hacia Girón presentan constantes desprendimientos de material y pérdida de taludes durante las lluvias.

También se reportan afectaciones en El Carmen de Chucurí, Betulia, Cimitarra y La Paz, donde las lluvias han provocado inundaciones, caída de material y complicaciones en la movilidad.

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De acuerdo con los reportes oficiales, se mantiene alerta roja en los ríos Carare y Lebrija, mientras que hay alerta naranja en las cuencas de los ríos Suárez, Fonce y Sogamoso, debido al incremento de sus caudales.

Las autoridades reiteraron la importancia de acatar las recomendaciones y reportar cualquier emergencia, mientras continúan las labores de monitoreo y atención en las zonas afectadas del departamento.