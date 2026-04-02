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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuertes lluvias generan emergencias y alertas por deslizamientos en Santander

Fuertes lluvias generan emergencias y alertas por deslizamientos en Santander

Varias vías presentan afectaciones por caída de rocas y deslizamientos. Autoridades mantienen alertas en ríos y piden evitar desplazamientos nocturnos por seguridad de los viajeros.

Tormentas eléctricas generan emergencias en Santander.
Tormentas eléctricas generan emergencias en Santander.
Alcaldía San Vicente de Chucurí.
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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