En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Deslizamientos de tierra sepultan casas detrás de escuela rural; todo quedó en video

Deslizamientos de tierra sepultan casas detrás de escuela rural; todo quedó en video

El primer deslizamiento causó la alarma de los habitantes de la zona, quienes, mientras intentaban rescatar a los afectados, fueron víctimas de un segundo derrumbe.

Impactante: deslizamientos de tierra sepultan casas detrás de escuela rural, todo quedó en video
En medio de las labores de emergencia tras un primer deslizamiento, se produjo un segundo derrumbe que terminó sepultando varias viviendas del sector.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad