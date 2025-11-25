Deslizamientos de tierra sepultan casas detrás de escuela rural; todo quedó en video

Un deslizamiento de tierra sepultó varias casas en la zona trasera de la Escuela Secundaria Negeri 5 Parombunan, en la provincia de Sumatra Norte, Indonesia, en la mañana de este martes, 25 de noviembre.

Este evento conmocionó a los residentes de la zona, puesto que el material del suelo repentinamente se deslizó. Los habitantes, en un intento por atender la emergencia, fueron víctimas de un segundo deslizamiento.

Las autoridades locales reportaron que en el sector, y alrededores de la provincia indonesia, se han registrado fuertes lluvias, lo que ha provocado distintas emergencias en la zona.

Según lo confirmado por el diario local Antara News, el Centro de Control de Operaciones de Gestión de Desastres del Norte de Sumatra (Sumut) registró afectaciones en cuatro áreas de la provincia local por deslizamientos de tierra.



Este es el momento en que un deslizamiento de tierra deja sepultadas varias casas en Indonesia

Los residentes del lugar que vieron el incidente por primera vez se presentaron para ayudar a encontrar posibles víctimas del acaparamiento. Sin embargo, en medio de las labores de rescate que adelantaba la comunidad, se presentó una segunda tragedia.



Minutos después de que los residentes realizaran una búsqueda, el suelo desde la cima de la colina se derrumbó nuevamente, hecho que fue aún más destructivo. El material golpeó las casas de los residentes alrededor del lugar e involucró a un número de residentes que estaban haciendo esfuerzos de rescate.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los afectados; sin embargo, medios locales han reportado que, por ahora, la emergencia por lluvias sólo ha generado daños materiales.