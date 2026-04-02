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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali registra 267 homicidios en los primeros tres meses del año

Cali registra 267 homicidios en los primeros tres meses del año

Las comunas más afectadas por este delito fueron la 15 y la 18, con 24 homicidios cada una.

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