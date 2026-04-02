Cali registra 267 homicidios en los primeros tres meses del año

Las cifras de homicidios en Cali durante el primer trimestre de 2026 evidencian un leve aumento frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se registraron 267 asesinatos en la capital vallecaucana, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían presentado 254.

Las comunas más afectadas por este delito fueron la 15 y la 18, con 24 homicidios cada una. Les siguen la comuna 14, con 23 casos, la 21, con 22 y las comunas 8 y 13, con 17 asesinatos cada una. Estas cifras evidencian que la violencia continúa concentrándose en zonas específicas de la ciudad, especialmente en el oriente de Cali.

Según el informe, la mayoría de los homicidios se cometieron con armas de fuego y gran parte de estos casos están vinculados a disputas por control territorial y economías ilegales en sectores puntuales.

Frente a este panorama, las autoridades aseguraron que se han desplegado todas las capacidades para contener el incremento de este delito.

