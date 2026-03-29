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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reportan ola de homicidios en Atlántico: al menos siete muertes en menos de 24 horas

Reportan ola de homicidios en Atlántico: al menos siete muertes en menos de 24 horas

Los hechos son materia de investigación para la Policía en este departamento y el CTI de la Fiscalía.

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