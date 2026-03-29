Reportan ola de homicidios en Atlántico: al menos siete muertes en menos de 24 horas

Atemorizada está la comunidad en el departamento del Atlántico debido a los siete homicidios registrados entre este sábado 28 de marzo y la madrugada de este Domingo de Ramos, siendo todos materia de investigación para las autoridades competentes.

El caso más reciente sucedió en el barrio Santuario en Barranquilla, donde perdió la vida Amed Elías Garavito, de 18 años, al parecer luego de una pelea contra alguien conocido como 'El Pata', con quien según la Policía Metropolitana había tenido otro altercado la semana anterior por la pérdida de un celular.

La riña se registró pasadas las 6:00 de la mañana de este domingo en una reunión de amigos que había en la calle 47 con carrera 8B, del sector mencionado, y aunque el baleado alcanzó a ser llevado hacia el P.A.S.O Murillo no pudo mantenerse con vida.

No obstante, el caso más sonoro sucedió en el municipio de Sabanalarga. Pues allí se perpetró un atentado que le quitó la vida a dos hombres, entre esos alias Corni, señalado de tener varias anotaciones criminales por los delitos de falsedad marcaria, porte de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.



Imagen ilustrativa AFP

El ataque iba dirigido contra él, aunque en los hechos resultó herida otra persona que no tenía nada que ver con el objetivo de los sicarios. De hecho, la otra persona fallecida también fue blanco del fuego cruzado, pues no registra anotaciones judiciales.

“Un equipo especial conformado por unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelanta las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este lamentable hecho”, informó la Policía del Atlántico.

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Además de estos casos, hubo incursiones violentas en los barrios Ferrocarril de Soledad, Lucero en Barranquilla; así como en Loma de Oro y Altos de Cupino en Puerto Colombia, dejando como víctimas fatales a Gary Enrique Padilla, Ever Edinson Castro Miranda, alias ‘El Capo’; Richard Eduardo Ochoa y uno más que no ha sido identificado.

De Padilla Insignares se puede decir que tenía cuatro anotaciones por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado agravado. Además, sería presunto integrante de la banda Los Costeños, bajo el servicio del jefe de zona alias 'Junior Guerra'. Sus agresores, de acuerdo a la autoridad, serían alias 'Chino'' y 'Parrafico'.

Por otro lado, alias ‘El Capo' había sido dejado en libertad por un juez de control de garantías tras ser capturado en 2022 por ser presunto integrante del Clan del Golfo y estar aparentemente vinculado a un escándalo por despojo de tierras en Puerto Colombia.