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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Agreden brutalmente a conductor de bus en Soledad, Atlántico, tras choque con motocicleta

Agreden brutalmente a conductor de bus en Soledad, Atlántico, tras choque con motocicleta

El conductor fue llevado con urgencia hacia un centro médico en el que su estado de salud es estable y, tras ser dado de alta, pondrá la denuncia contra el mototaxista.

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