Agreden brutalmente a conductor de bus en Soledad, Atlántico, tras choque con motocicleta

Un conductor de la empresa de buses públicos, Sobusa, luego de las puñaladas que este sábado le propinó un mototaxista en el municipio de Soledad, quien al parecer estaba molesto por un golpe que le dio a su vehículo.

Al parecer, el agresor se cayó de su moto en medio de la lluvia que hubo en la ciudad y a Evaristo Caraballo, como es el nombre del conductor, no le dio tiempo de esquivar la moto.

Cuenta el director operativo de la empresa, John Jairo Ospina, que la primera reacción de la otra persona fue enviar una piedra hacia el vidrio panorámico del bus y luego arremeter con un arma blanca contra Evaristo, momentos en los que se bajaba a recriminarle que eso no era necesario.

“El conductor sufrió heridas múltiples por parte de un sujeto que iba conduciendo una motocicleta. Venía terminando su recorrido hacia la empresa y a la altura de un semáforo que está en Portal de Soledad, el mototaxista intentó hacer una maniobra como para subirse al andén, pero resbaló por la humedad de la vía. Había llovido. La buseta venía en movimiento y alcanzó a golpear muy levemente al vehículo”, dijo inicialmente a Blu Radio.



“Llegó la persona enfurecida diciendo que tenía que pagarle, pero el conductor le dijo que no lo había tocado para tumbarlo. Ahí empezó una discusión que terminó en el rompimiento del vidrio panorámico, que son pérdidas superiores al millón de pesos. Evaristo intentó evitar que huyera y fue cuando le causó las heridas con puñal”, agregó.

Evaristo fue llevado con urgencia hacia un centro médico en el que su estado de salud es estable y, tras ser dado de alta, pondrá la denuncia contra el mototaxista.

“Nuestros conductores no salen a agredir a nadie, están prestando un servicio. Somos una empresa prestadora de servicio público. Ellos también son padres de familia que salen todos los días a ganarse el sustento para sus casas. Son esposos, son hermanos, son hijos que quieren hacer las cosas bien”, finalizó.