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Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump destituye a la fiscal general, Pam Bondi

Donald Trump destituye a la fiscal general, Pam Bondi

CNN y otros medios de Estados Unidos señalaron que el vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, ejercerá como fiscal general interino.

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