Habla sobreviviente de choque en peaje Casablanca: rescató a su esposa de carro en llamas

Blu Radio habló con una de las víctimas del accidente ocurrido en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, en Cundinamarca, a la altura del peaje Casablanca.

Se trata de Nelson Chisavo, un conductor que quedó en medio del choque múltiple y logró salir con vida tras rescatar a su esposa de su vehículo que terminó incinerado.

Chisavo viajaba desde Bogotá hacia el occidente de Boyacá y se encontraba detenido en la fila del peaje, a tres carros de pagar, cuando ocurrió la emergencia. El hombre relató que la congestión era alta y, según explicó, incluso se había habilitado un carril en contraflujo para agilizar el paso, lo que mantenía varios vehículos detenidos.

El impacto fue inmediato y en cadena. “Se me vinieron todos los carros encima, uno detrás del otro. La explosión fue tan terrible que temblaba el piso (…) Pasó como un borrador ese tractocamión”, explicó. “Cuando le llegó el turno al mío, me impactaron por la parte delantera y me hicieron girar el vehículo unos 45 grados”, agregó. A partir de ese momento, el vehículo quedó atrapado y comenzó a incendiarse, mientras su esposa permanecía dentro sin poder abrir la puerta.



En medio del fuego, que ya alcanzaba su carro, y con el riesgo de una explosión — aún más teniendo en cuenta que acababa de llenar el tanque de combustible—, logró sacar a su esposa. “La puerta estaba bloqueada, rompí un vidrio y me salí por la ventana. Corrí demasiado rápido, la saqué como pude, porque el carro ya estaba casi invadido por el fuego. Pero logré rescatar a mi esposa para que no se incinerara”, relató. Minutos después, el vehículo quedó completamente destruido.

El testigo aseguró que los primeros minutos fueron críticos y que muchas personas tuvieron que ayudarse por sus propios medios. Según su relato, el accidente ocurrió sobre las 5:40 de la mañana y la atención de las autoridades, como bomberos y ambulancias, tardó al menos 30 minutos en llegar. Algunas personas intentaron contener las llamas con extintores, pero la magnitud del incendio lo hizo imposible.

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Además de las consecuencias físicas y psicológicas, el accidente dejó al conductor en una situación económica compleja. “Ese carrito era mi sustento… con eso pago el estudio de mis hijos. Quedé en la calle”, afirmó. Con cerca de 60 años y más de tres décadas de experiencia como conductor, explicó que su vehículo era su única fuente de ingresos.

El hombre también hizo un llamado a las autoridades y a las empresas de transporte para reforzar los controles y la capacitación de conductores de vehículos de carga pesada. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, cuya principal hipótesis apunta a una falla mecánica en el tractocamión. El hecho, ocurrido en plena temporada de alto flujo vehicular por Semana Santa, es considerado uno de los siniestros viales más graves recientes en Cundinamarca.