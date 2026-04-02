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Habla sobreviviente de choque en peaje Casablanca: rescató a su esposa de carro en llamas

El siniestro dejó cinco personas fallecidas y al menos 16 heridos, según el más reciente reporte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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