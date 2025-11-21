En vivo
Alcalde de San Vicente de Chucurí critica desatención del Gobierno a avalancha de 2024

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Oscar Sanmiguel, aseguró que la UNGRD solo ha destinado maquinaria para su municipio tras avalancha de noviembre de 2024.

