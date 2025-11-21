Alcalde de San Vicente de Chucurí critica desatención del Gobierno a avalancha de 2024

Al cumplirse un año de la avalancha que el 10 de noviembre de 2024 que dejó graves afectaciones en San Vicente de Chucurí, el alcalde Óscar Sanmiguel cuestionó la falta de atención del Gobierno Nacional y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), asegurando que las principales obras de recuperación siguen sin ejecutarse.

Según el mandatario, la emergencia destruyó 22 acueductos, cinco puentes, dos muros en el casco urbano y dejó 17 veredas incomunicadas. Sin embargo, afirmó que, pese a múltiples solicitudes, la única respuesta del nivel central ha sido horas de maquinaria.

“Ni los puentes, ni los muros, ni los acueductos han sido atendidos. Todo se ha hecho con recursos del departamento y con los pocos recursos del municipio”, señaló.

Sanmiguel hizo un llamado urgente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para que se priorice la reconstrucción, especialmente la intervención de un muro colapsado frente al colegio Camilo Torres, donde a diario más de 1.000 estudiantes se exponen a un posible accidente. También recordó que el municipio ha solicitado un puente militar para garantizar el acceso a la Institución Educativa Cantagallos, cuyos estudiantes hoy deben cruzar a pie por la quebrada donde ocurrió la avalancha.



El alcalde también reiteró la solicitud al Ministerio de Defensa para que entregue o venda 300 hectáreas del Batallón Luciano D’Luyer, terrenos que, según el POT, están destinados a la expansión del municipio y permitirían la reubicación definitiva de familias en riesgo. Solo de la última ola invernal, se requieren reubicar 250 familias, además de otras que esperan desde 1996. “Estas tierras hoy solo están siendo usadas para pastoreo, cuando podrían salvar vidas”, insistió.

Sanmiguel lamentó, además, que desde la UNGRD se haya minimizado su solicitud. “Cuando quise llamar la atención, el doctor Carrillo dijo que era un show mediático. Pero ya pasó un año y seguimos sin soluciones”, afirmó.

El mandatario explicó que el municipio y la Gobernación están dispuestos a asumir la conexión de servicios públicos y aportar subsidios de vivienda, pero requieren que el Gobierno Nacional autorice el uso del suelo y entregue los predios. “No pedimos que nos resuelvan todo, pero sí que al menos empiecen con una de las acciones que solicitamos”, puntualizó.

La queja del alcalde fue presentada durante una audiencia de la Contraloría General de la República, donde reiteró la urgencia de que el Gobierno atienda los daños en los puentes de las comunidades de Totumos, Pozo Negro y Piedras Negras, así como otras obras que, aseguró, siguen pendientes desde hace un año.