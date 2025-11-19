En vivo
Contraloría imputa cargos fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla por contratos de la UNGRD

Contraloría imputa cargos fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla por contratos de la UNGRD

Según la Contraloría, se detectaron presuntos sobrecostos superiores a $ 2.000 millones, discriminados en $1.000 millones en La Guajira y $1.064 millones en Arauca.

