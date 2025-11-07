En vivo
Caso UNGRD: Andrés Calle seguirá recluido en la Picota, Corte dejó en firme medida de aseguramiento

La Corte Suprema de Justicia negó la petición de los abogados de Calle de revocar la medida de aseguramiento tras su renuncia como Congresista.

Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción en la UNGRD
Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción en la UNGRD
Foto: X @AndresCalleA
Por: Sergio Barbosa
Actualizado: 7 de nov, 2025

