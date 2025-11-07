Caso UNGRD: Andrés Calle seguirá recluido en la Picota, Corte dejó en firme medida de aseguramiento

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, procesado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, dentro del escándalo de corrupción en la UNGRD.

El alto tribunal concluyó que, pese a la renuncia del excongresista a su curul y al Partido Liberal, persisten los motivos que justificaron su detención preventiva, al considerar que su libertad “representa un peligro para la comunidad”.

Según la acusación, Calle, quien fungía para la época como presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido $1.000 millones a manera de dádiva entregados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, con recursos desviados de contratos destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

A cambio, el congresista se habría comprometido a respaldar las reformas sociales del Gobierno Nacional, entre ellas la pensional y la de salud.



La Corte Suprema de Justicia advirtió que los dineros presuntamente apropiados eran fondos públicos dirigidos a atender calamidades sociales y necesidades básicas de comunidades vulnerables, lo que agrava la conducta y evidencia la gravedad de los hechos.