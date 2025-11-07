En vivo
Procuraduría llama a juicio disciplinario a dos exdirectores de UNGRD por irregularidades en obras

Procuraduría llama a juicio disciplinario a dos exdirectores de UNGRD por irregularidades en obras

Se trata de Olmedo López y Eduardo a José González, la Procuraduría profirió pliego de cargos en contra de estos dos exdirectivos de la UNGRD por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

