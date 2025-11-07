Procuraduría llama a juicio disciplinario a dos exdirectores de UNGRD por irregularidades en obras

La Procuraduría General de la Nación llamo a juicio disciplinario a dos exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se trata de Olmedo López M y Eduardo José González, esto por las presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo), financiadas con recursos del Sistema General de Regalías por más de 185.000 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, los exfuncionarios habrían omitido adelantar gestiones oportunas para reencauzar el proyecto, remover obstáculos y garantizar su culminación exitosa.

La investigación, adelantada por la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, advirtió posibles deficiencias en la planeación y retrasos injustificados en las obras de mitigación del riesgo, lo que habría afectado directamente la ejecución del plan.

De acuerdo con el pliego de cargos, esta situación llevó a que varios contratos fueran suspendidos o no se iniciaran, y que, a la fecha, el proyecto aún no esté terminado.



En total, se contemplaban 17 contratos de obra y 11 de interventoría para realizar 56 obras de mitigación del riesgo tras las graves inundaciones registradas en 2017 y 2018.

En el caso de Olmedo López es el segundo llamado a juicio disciplinario que hace la Procuraduría en su contra, el primero fue con las irregularidades en los contratos de los carrotanques para llevar agua a la Guajira que hoy lo tienen preso en una guarnición militar y es considerado como uno de los peores escándalos de corrupción de este Gobierno.