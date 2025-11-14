En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Juez avala preacuerdo de la Fiscalía con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD

Juez avala preacuerdo de la Fiscalía con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD

Barreto aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno, y reconoció su participación en el direccionamiento de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, cuyo objeto era el suministro de los carrotanques.

