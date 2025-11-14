Juez avala preacuerdo de la Fiscalía con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD

Por petición de la Fiscalía, una juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo celebrado con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los funcionarios involucrados en el entramado de corrupción alrededor del contrato de los 40 carrotanques para La Guajira.

En la audiencia, Barreto aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno, y reconoció su participación en el direccionamiento de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, cuyo objeto era el suministro de los carrotanques. Como parte de su compromiso judicial, reintegró 150 millones de pesos, suma que, según la Fiscalía, corresponde al dinero que recibió por planear y orientar el contrato hacia un proveedor específico, afectando directamente la transparencia del proceso contractual.

Pero el caso no se limitó al desvío de recursos. El exfuncionario también admitió que, a través de un abogado, ofreció millonarias coimas para manipular declaraciones dentro del mismo escándalo: 3.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López Martínez y 1.000 millones a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, con el fin de que se retractaran de los señalamientos que lo comprometían penalmente.

¿Cuánto pagaría de cárcel?

Según la Fiscalía, con base en la aceptación de cargos y los términos del acuerdo, Barreto Gantiva recibirá una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión. No obstante, la decisión fue apelada por los defensores de víctimas reconocidas dentro del proceso, quienes consideran que el castigo pactado no es proporcional a la gravedad de los hechos.



Meses atrás, el exsubdirector ya había sido beneficiado con un principio de oportunidad, aprobado por la Fiscalía, en el cual se comprometió a actuar como testigo en 16 procesos penales relacionados con la red de corrupción que operó dentro de la UNGRD. Actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Como parte de su reparación social, Barreto se comprometió a ofrecer capacitaciones para comunidades indígenas de La Guajira afectadas por las irregularidades en el suministro de agua.

La investigación de la Fiscalía determinó que, entre julio de 2023 y mayo de 2024, Barreto participó ilegalmente en dos bloques de contratación al interior de la entidad. El primer capítulo está relacionado con la reducción de 101.584 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), maniobra que, según la Fiscalía, se habría realizado en coordinación con su jefe político, quien para entonces dirigía una entidad pública estratégica.