Conductores de carrotanques exigen a la UNGRD pago de contrato pendiente hace 19 meses

Líderes de conductores de Carrotanques se manifestaron en instalaciones de la UNGRD, Bogotá, en representación de más de 100 conductores que exigen el pago de sus servicios, pendiente hace 19 meses, al haber hecho parte de un contrato para el transporte de agua a comunidades afectadas por emergencias en Córdoba, Sucre, Buenaventura y Bolívar.

“No nos giraron ningún tipo de recurso; nosotros, para arrancar el trabajo, no recibimos ningún tipo de anticipo ni pagos parciales. La unidad se había comprometido a que con el 40 % de ejecución del contrato nos iban a hacer el primer desembolso, y es la fecha que continuamos esperando”, asegura Camilo Suárez, vocero de los conductores de Carrotanques.

Agregan que, aunque se han generado varias mesas de diálogo y compromisos de pagos en los últimos meses con la UNGRD, no les han cumplido, debido a que este contrato fue celebrado durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, involucrando investigaciones penales por presuntos actos de corrupción.

El actual director, Carlos Carillo, habló sobre las alertas jurídicas para realizar los pagos reclamados por la empresa Maquisabana. “Son varios contratos que suman alrededor de 23.000 millones de pesos; se firmaron con una empresa de Sabana de Torres, mismo pueblo donde fue alcalde Sneyder Pinilla, y hay unos señalamientos sobre presunta corrupción en esos contratos”, explicó el director Carrillo, agregando que la UNGRD no tiene obligaciones contractuales directas con los conductores, en entrevista con Blu Radio.



La Unidad precisó que se encuentra a la espera de que las autoridades judiciales definan la legalidad y validez del contrato. En caso de comprobarse plenamente su legitimidad, la Unidad procederá conforme a la decisión judicial para realizar dichos pagos.

La empresa MaquiSabana confirmó que la Fiscalía ya realizó diligencias de verificación en sus sedes para indagar sobre presuntos vínculos, por lo cual continúan exigiendo el pago pendiente de sus servicios ejecutados y denuncian afectaciones directas en la organización por este entramado de corrupción que involucra a los exdirectivos de la UNGRD.