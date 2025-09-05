Tras tragedia en San Vicente de Chucurí, Santander, familia clama ayuda para dar último adiós

La comunidad de San Vicente de Chucurí aún no sale de la conmoción tras el atroz homicidio de Cristina Isabel Rodríguez Cano, de 25 años, y su hijo de tan solo 14 meses, en hechos ocurridos este jueves 4 de septiembre en la vereda Mérida.

Cristina llegó a su casa con su pequeño en brazos sin imaginar que allí la esperaba la tragedia, un hombre, identificado como Víctor Camacho Suárez, de 20 años, se encontraba dentro de la vivienda intentando robar algunas pertenencias.

Ella lo enfrentó, pero el joven reaccionó con violencia desmedida. Armado con un machete atacó sin piedad a la mujer, al bebé y hasta a la mascota de la familia.

El dolor fue inmediato y profundo. Cristina y su hijo murieron en el lugar producto de múltiples heridas. El presunto homicida huyó en la motocicleta del esposo de la víctima, pero la Policía lo interceptó y capturó poco después.

El esposo de Cristina, Luis Alfredo Veleño, hoy enfrenta el drama de despedir a su esposa y a su hijo, oriundos de Valledupar, la pareja había llegado a Santander en busca de mejores oportunidades, pero la violencia les arrebató su sueño de progreso.

“Ellos vinieron a San Vicente de Chucurí a buscar una manera de subsistir, salir adelante y, desafortunadamente, pasó esto. Requerimos un apoyo para hacer el traslado a la ciudad y por eso hacemos un llamado de colaboración a los santandereanos”, expresó en medio del dolor a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.

Publicidad

La familia pide ayuda para trasladar los cuerpos hasta Valledupar, Cesar, donde recibirán sepultura. Para quienes deseen solidarizarse, se habilitó la cuenta Nequi 320 465 9720.

El crimen ha despertado la indignación de las autoridades y la ciudadanía. Desde la Gobernación de Santander, el director de Seguridad y Convivencia, Douglas Javier Arenas, pidió que la justicia actúe con firmeza.

“Solicitamos a todos los entes contundencia con este presunto asesino. Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a esta mujer y a este niño. Nos entristece mucho esta noticia y acompañamos a la comunidad chucureña en este doloroso momento”, señaló el funcionario.

Publicidad

Mientras tanto, el presunto homicida será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías, en audiencias concentradas adelantadas por la Fiscalía.

En San Vicente de Chucurí, la noticia ha sacudido a los habitantes, vecinos y allegados recuerdan a Cristina como una mujer trabajadora, dedicada a su hogar y a su pequeño hijo, en redes sociales y emisoras locales se han multiplicado los mensajes de solidaridad hacia la familia, así como los llamados para que no quede impune este doble crimen que enluta a toda una región.