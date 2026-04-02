Dos mujeres que no trabajaban en Alcaldía de Bahía Solano también fueron judicializadas por desfalco

La Fiscalía General de la Nación indicó que obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Luz América Asprilla Abadía y Yuliana María Restrepo Gutiérrez estarían implicadas en la desviación y apropiación irregular de recursos en la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó), entre los años 2024 y 2025.

Inicialmente, un empleado de una empresa de servicios públicos facilitó, sin autorización de la gerencia, el uso de una cuenta bancaria para canalizar recursos provenientes de la administración municipal. Parte de estos dineros, exactamente 119 millones de pesos, fueron retirados mediante cheque por un tercero.

De la suma extraída, cerca de 31 millones de pesos habrían sido transferidos a Asprilla Abadía para no dejar trazabilidad de los movimientos, pero, según reveló el fiscal del caso, en medio de la audiencia, la mujer terminó siendo hermana de un implicado en este caso.

"Se registra su número de cédula, el número de cuenta de ahorros, y resultó que ella es hermana del señor Bernardo Astilla Abadía, jefe presupuesto de la alcaldía de Bahía Solano La conversación establece que a ella se le debe consignar un monto equivalente a 30 millones de pesos", dijo.



Por su parte, Yuliana María Restrepo Gutiérrez es señalada de recibir consignaciones de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Bahía Solano sin que mediara una justificación, pues ninguna de las dos mujeres tenían vínculo laboral ni contractual con la alcaldía que sustentara el envío de dinero.

"Había realizado varias consignaciones, varias transferencias, que en su total ascienden al monto de $132,966,991. Y que la señora Juliana Restrepo no tiene ningún vínculo legal, contractual, con la administración municipal", apuntó.

Por los hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó les imputó, de acuerdo con su posible partición en los hechos conocidos, los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

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Por este caso también han sido judicializados el jefe de presupuesto de la alcaldía municipal, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario de Hacienda de Bahía Solano, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la particular Sonia Rodríguez Palacios.

