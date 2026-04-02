En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos mujeres que no trabajaban en Alcaldía de Bahía Solano también fueron judicializadas por desfalco

Dos mujeres que no trabajaban en Alcaldía de Bahía Solano también fueron judicializadas por desfalco

Por el caso, ya habían sido judicializados dos exfuncionarios públicos, uno de ellos el hermano de la mujer, y otra particular que no tenía vínculo contractual con la administración municipal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad