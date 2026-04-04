La Guajira comenzó a recibir vuelos nocturnos después de 80 años

80 años pasaron para que las luces de la pista del aeropuerto Almirante Padilla, de Riohacha, se encendieran y pudieran tener operaciones que permitieran volar de noche a través de una aerolínea.

“El aeropuerto, por primera vez en 80 años, realiza una operación nacional nocturna. Esto lo que nos genera para la región es mayor conectividad, precisamente para que las personas puedan ir a Bogotá y regresar el mismo día”, dijo Juan Carlos Vargas, director de Aeropuertos de Oriente en Riohacha.

El anuncio fue celebrado por quienes tienen vuelos con conexiones, por aquellos que querían viajar a Bogotá y regresar en el mismo día, así como por estudiantes, pacientes que reciben atención en salud y turistas.

“Me parece un excelente servicio. Es la segunda vez que frecuento Riohacha; me gusta, me encanta. No muchas personas tienen acceso a viajar durante el día, entonces me parece excelente el servicio que adoptaron para la noche”, dijo Aleida Cabrera, una turista que llegaba en un vuelo nocturno a disfrutar de unos días de descanso.



Además de los vuelos nocturnos, las autoridades departamentales anunciaron el trabajo para nuevas rutas aéreas y conexiones nacionales e internacionales.

“Ya tenemos una línea que vuela lunes, miércoles y viernes a Barranquilla, y con esa misma aerolínea estamos revisando los vuelos hacia Bucaramanga y Medellín. También estamos trabajando para recuperar la ruta ABC: Aruba, Bonaire y Curazao. Pero lo más importante es esto: que La Guajira empieza a volar de noche”, dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.

La Dirección de Turismo de La Guajira también espera la llegada de más visitantes ante este nuevo horario. Desde ya, la economía de hoteles y el sector de la movilidad han aprovechado la llegada de los pasajeros nocturnos.

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El aeropuerto de Riohacha permanece abierto hasta eso de las nueve de la noche, mientras terminan las operaciones logísticas.