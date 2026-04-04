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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La Guajira comenzó a recibir vuelos nocturnos después de 80 años

La Guajira comenzó a recibir vuelos nocturnos después de 80 años

Anteriormente el último vuelo salía de Riohacha a eso de las cinco de la tarde y el aeropuerto quedaba cerrado hasta el día siguiente.

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