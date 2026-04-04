Exconcejal fue asesinado a tiros en un corregimiento de La Guajira

El líder político, Edilber Moscote, quien para el año 2023 fungía como concejal del municipio de Dibulla fue asesinado tras ser sorprendido por dos hombres que se movilizaban en moto y sin mediar palabra con él le dispararon en varios ocasiones.

El hecho ocurrió en el corregimiento de La Punta de Los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibulla. El exconcejal tras ser impactado por las balas quedó sin signos vitales.

Este asesinato también ha causado gran temor entre la población, toda vez que los hechos ocurrieron cerca a la estación de Policía de dicho corregimiento.

Las investigaciones ya se iniciaron por parte de las autoridades pero hasta el momento la Policía de La Guajira no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el acontecimiento.



Fuentes cercanas a Moscote Freyle afirmaron que era una persona proactiva y de iniciativas políticas para ayudar a la población de su municipio.