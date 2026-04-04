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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Exconcejal fue asesinado a tiros en un corregimiento de La Guajira

Exconcejal fue asesinado a tiros en un corregimiento de La Guajira

Por el momento las autoridades no se han pronunciado de manera oficial ante este hecho que enluta al municipio de Dibulla.

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