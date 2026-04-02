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Blu Radio  / Mundo  / Conmoción por asesinato de bebé de siete meses tras recibir disparos de arma de fuego

Conmoción por asesinato de bebé de siete meses tras recibir disparos de arma de fuego

Las autoridades conocen la identidad del presunto cómplice, quien conducía el ciclomotor en el que ambos viajaban en el momento del ataque.

Identifican al sospechoso de asesinar a bebé de 7 meses en Nueva York y buscan al cómplice
Identifican al sospechoso de asesinar a bebé de 7 meses en Nueva York y buscan al cómplice
Foto: AFP y captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

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