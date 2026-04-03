Grave accidente en vía Bogotá-Girardot este Viernes Santo: carro cisterna chocó y estalló en llamas

Un grave accidente de tránsito se registró a primera hora de la mañana de este Viernes Santo, 3 de abril, en la vía que conecta a Bogotá con Girardot, a la altura del sector Azafranal, en jurisdicción del municipio de Silvania, Cundinamarca.

El hecho involucró a un carro cisterna que, según los primeros reportes, se estrelló y posteriormente se incendió. Según primeros reportes, el siniestro dejó dos fallecidos: el conductor del vehículo y una mujer, que iba de copiloto.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de carga perdió el control y terminó impactando en inmediaciones del corredor vial. Tras el choque, el carro cisterna se vio envuelto en llamas, aunque parece que no hubo viviendas afectadas.

¿Qué se sabe del accidente en la vía Bogotá-Girardot?

Las autoridades indicaron que unidades del cuerpo de bomberos de Silvania y Fusagasugá se desplazaron rápidamente al lugar para atender la emergencia. En paralelo, personal de la concesión vial también hizo presencia para apoyar las labores de control del incendio y garantizar la seguridad en la zona.



Aunque en un primer momento se reportó que el vehículo habría impactado contra viviendas cercanas, información posterior señaló que no hay afectaciones a estructuras residenciales.

Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra bajo control, mientras continúan las labores de verificación para descartar posibles afectaciones adicionales.



Restricciones y estado del tráfico

Como medida preventiva, se implementó la restricción de dos carriles en sentido Girardot-Bogotá en el sector de Azafranal, mientras se adelantan las labores de atención del incendio vehicular.

A pesar de la emergencia, el tránsito en la zona se mantiene con flujo estable, aunque las autoridades recomiendan a los conductores:



Atender las indicaciones del personal en vía

Reducir la velocidad al pasar por el sector

Estar atentos a posibles cambios en la movilidad

El incidente continúa siendo atendido por los organismos de emergencia, mientras se investigan las causas que originaron el accidente del carro cisterna.

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Las autoridades no han entregado, por ahora, un balance oficial sobre personas lesionadas o víctimas, por lo que se espera un reporte actualizado en las próximas horas.