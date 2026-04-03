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Grave accidente en vía Bogotá-Girardot este Viernes Santo: carro cisterna chocó y estalló en llamas

Como medida preventiva, se implementó la restricción de dos carriles en sentido Girardot-Bogotá en el sector de Azafranal.

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