Revelan videos del accidente de bus que viajaba con 42 pasajeros y se volcó en vía Bogotá - La Vega

Momentos de angustia se vivieron en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Vega, luego de que un bus intermunicipal que cubría una ruta hacia Sincelejo sufriera un grave accidente en el sector conocido como la Curva de Shilim.

En las últimas horas, comenzaron a difundirse en redes sociales varios videos que evidencian la magnitud del siniestro y las labores de auxilio que adelantaron ciudadanos y organismos de emergencia.

#Actualización | La Gobernación de Cundinamarca confirmó que una falla en los frenos sería la causa del volcamiento de un bus con 42 personas a bordo, en el sector conocido como la 'curva del Shilim', en la vía Bogotá-La Vega.



Según el reporte preliminar de la Unidad de Gestión… pic.twitter.com/98oyd2e8sd — Minuto60 (@minuto60com) April 2, 2026

De acuerdo con reportes preliminares entregados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Vega, el vehículo transportaba aproximadamente 42 personas al momento del accidente. Por causas que aún son materia de investigación, el automotor perdió el control y terminó fuera de la carretera, volcado sobre uno de sus costados.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica, especialmente en el sistema de frenos, lo que habría impedido al conductor maniobrar adecuadamente al tomar la curva. Sin embargo, las autoridades no descartan otros factores y continúan recopilando información para establecer con claridad lo ocurrido.



Tras conocerse la emergencia, unidades de rescate se desplazaron rápidamente al lugar para atender a los ocupantes del bus. Los videos que circulan muestran cómo varios pasajeros fueron auxiliados inicialmente por otros conductores que transitaban por la zona, antes de la llegada de los equipos de socorro.



El balance preliminar da cuenta de al menos cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención en el sitio por parte del personal de emergencia. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en municipios cercanos para una valoración más detallada.

Durante las labores de rescate, la situación se tornó más compleja al confirmarse que dos personas habían quedado atrapadas dentro del vehículo. Los bomberos realizaron maniobras especializadas para lograr su liberación sin poner en riesgo sus vidas, lo que obligó a reforzar el despliegue operativo en el sector.