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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Revelan videos del accidente de bus que viajaba con 42 pasajeros y se volcó en vía Bogotá - La Vega

Revelan videos del accidente de bus que viajaba con 42 pasajeros y se volcó en vía Bogotá - La Vega

Difunden impactantes imágenes del siniestro que dejó varios heridos en una de las vías más transitadas de Cundinamarca.

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