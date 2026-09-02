Camacol construirá 27 viviendas para familias afectadas por terremoto en Chocó.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, anunció la construcción y entrega de 27 viviendas para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó.

El proyecto será desarrollado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, en alianza con la Corporación El Minuto de Dios, y tendrá una inversión de más de 4.500 millones de pesos.

El anuncio fue realizado por Herrera, quien estuvo acompañado por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. El dirigente gremial explicó que esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta el sector privado para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

“Se trata de la reconstrucción del primer barrio formal, que cumple con todos los estándares de urbanismo”, afirmó Herrera.



Plantean que el desafío va más allá de reconstruir las viviendas y que también implica impulsar la reactivación económica y la recuperación del departamento.

“El reto es grande, no solo con la reconstrucción sino con la reactivación y la recuperación del Chocó”, sostuvo Herrera.

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El presidente de Camacol destacó que la regional Bogotá y Cundinamarca comenzaron a trabajar desde los primeros días posteriores al terremoto, con el envío de profesionales encargados de evaluar las edificaciones afectadas.

“Además, tendremos asistencia y supervisión técnica antes del 14 de septiembre, pues hay 28.000 viviendas averiadas y más de 5.000 destruidas”, explicó Herrera.

En agosto, la regional también envió una brigada de voluntarios conformada por 48 profesionales del sector de la construcción, quienes apoyaron la evaluación de edificaciones afectadas en diferentes municipios del departamento.

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La alianza con la Corporación El Minuto de Dios busca combinar la experiencia de ambas organizaciones para avanzar en la construcción de las viviendas y acompañar a las familias beneficiarias durante el proceso.

Afectaciones por terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del 2026 Foto: AFP

Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, explicó que las 27 viviendas serán construidas en Quibdó y estarán destinadas al mismo número de familias afectadas por la emergencia.

“Camacol Bogotá y Cundinamarca y la Corporación nos unimos para aportar a la reconstrucción del Chocó y acompañar a las familias afectadas por el terremoto. A la asistencia técnica que hemos venido brindando desde el gremio, hoy sumamos la construcción de estas 27 viviendas en Quibdó, que beneficiará al mismo número de familias afectadas por la emergencia”, afirmó Chirivi.

El proyecto contempla viviendas unifamiliares que contarán con urbanismo, zonas de cesión y espacio público. “Con este proyecto queremos aportar de manera concreta a la recuperación de las familias y demostrar que, cuando sumamos capacidades, podemos contribuir a reconstruir las comunidades afectadas”, agregó el gerente de la regional.

La iniciativa se suma a las acciones que Camacol ha desarrollado en el Chocó desde el terremoto del 10 de agosto, entre ellas la asistencia técnica y la evaluación de las edificaciones afectadas.