En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Consejo de seguridad
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Alias 'Calarcá'
DT del Junior
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernadora del Valle anuncia la reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios tras el sismo

Gobernadora del Valle anuncia la reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios tras el sismo

Dilian Francisca Toro confirmó que 72.000 viviendas resultaron averiadas y cerca de 20.000 colapsaron, pero ya arrancó la etapa de reconstrucción de las edificaciones afectadas.

Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca. Foto EFE.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó un nuevo balance de la reconstrucción tras el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto. Toro confirmó que ya está en marcha la reconstrucción de 10 colegios y de 12.500 viviendas, entre casas nuevas y procesos de mejoramiento de vivienda en el departamento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Tenemos 220 colegios, 2 hospitales que también colapsaron, más el Hospital Universitario del Valle. También estamos en la reconstrucción de colegios. Vamos a arrancar con 9 colegios acá, un colegio en Buenaventura, y ya arrancamos con 12.500 viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda en el departamento", afirmó la gobernadora.

Iglesias en riesgo en el Valle del Cauca.
Gobernación del Valle.

Últimas noticias

Ayudas Rigoberto Urán Cali
Pacífico

Rigoberto Urán llegó al Valle: donó 90 toneladas de cemento y 1.200 mercados para damnificados

Gobierno Nacional inicia primera fase para la reconstrucción de Cali
Pacífico

Minvivienda estima que reconstruir las zonas afectadas de Cali costaría hasta $10 billones

En cuanto al sector educativo, Toro explicó que, de las 1.150 sedes escolares del departamento, 720 resultaron afectadas por el sismo y 220 colapsaron. Según la mandataria, 300 sedes ya retomaron las clases presenciales, mientras que otras funcionan de forma virtual o en los llamados albergues educativos.

"Allí se dan las clases, allí se les da el Programa de Alimentación Escolar, ahí se hace todo, y tenemos las antenas de Starlink para que puedan tener conectividad", afirmó Toro. Además explicó que aunque son temporales, esto contribuye a que los estudiantes puedan “seguir aprendiendo y no estar en la calle”.

La gobernadora también se refiero a la afectación del terremoto al sector avícola, en el marco del Congreso de Fenavi 2026 en el que entregó las declaraciones. “Al menos 220.000 animales del sector avícola murieron. Nosotros producimos el 25% del huevo declaraciones todo el país, por lo que es parte de nuestra seguridad alimentaria. Entonces por supuesto ha tenido un efecto negativo”, afirmó Toro.

Viviendas Dagua en Valle del Cauca, vereda Bolivia.JPG
Imagen de los familiares en Bucaramanga. Viviendas Dagua en Valle del Cauca, vereda Bolivia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Pero en el mismo sentido destacó la masiva participación en el Congreso, que reunió a 230 expositores nacionales e internacionales, 4.500 asistentes y que es el primer evento de gran magnitud que se realiza en el Valle del Cauca, después del terremoto, siendo este uno de los departamentos que resultó más afectado por la emergencia.

Publicidad

Finalmente, Dilian Francisca Toro aprovechó para insistir en que la reconstrucción del departamento va más allá de la infraestructura. "Eso es muy importante para reactivar la economía. Porque yo he dicho: no es solamente reconstruir infraestructura, es reconstruir tejido social, confianza, esperanza (…) Estamos en ese proceso de atender todos los sectores y, por supuesto, lograr esa reconstrucción del Valle, que la queremos hacer unidos, juntos, para que sea mucho más efectiva", concluyó la gobernadora del Valle.

Relacionados

Terremoto hoy

Valle del Cauca

Dilian Francisca Toro

Publicidad

Publicidad

Publicidad