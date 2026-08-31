El plan de la Gobernación del Valle para recuperar 15.000 viviendas afectadas por el terremoto

En diálogo con Mañanas Blu, la gobernadora del Valle del Cauca, Francisca Toro, detalló el ambicioso plan de contingencia y reconstrucción que enfrenta el departamento tras el devastador sismo que dejó graves afectaciones en la región, incluyendo más de 600 edificaciones inhabitables solo en Cali.

Pese a la magnitud de la emergencia, la mandataria destacó que ya se inició la fase de reconstrucción gracias al apoyo del gobierno nacional, la cooperación internacional, el sector privado y la solidaridad ciudadana.

"Nosotros ya empezamos el proceso de reconstrucción... lógicamente hemos tenido todo el proceso de las ayudas humanitarias... pero no nos podemos quedar en la entrega de ayudas humanitarias. Tenemos que empezar la reconstrucción", enfatizó Toro al anunciar el arranque de las obras.

Autoconstrucción asistida para hacer frente a la crisis de vivienda

Con cerca de 15.000 viviendas colapsadas o inhabitables en todo el departamento —de las cuales 4.605 se concentran en Buenaventura y 1.754 en Roldanillo.



"El gobierno departamental ha implementado un innovador modelo para levantar los hogares destruidos. "Nosotros hemos comenzado en un proceso que se llama autoconstrucción asistida. Es decir, vamos a trabajar con la comunidad, nos están dando materiales la Presidencia y el sector privado también, y vamos a autoconstruir con la comunidad, pero con asistencia técnica y con apoyo pues económico para que haya reactivación económica", explicó la funcionaria.

Gobernación del Valle

Bajo este esquema, se dispondrá de un oficial, un maestro de obra y un ingeniero por cada municipio para supervisar que las viviendas sean sismo resistentes.

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Mientras la Gobernación financia la asistencia técnica y el pago de jornales a los propios habitantes que deseen trabajar en sus casas- entidades aliadas complementan los esfuerzos.

La gobernadora anunció un convenio con una ONG de la Unión Europea que donará 550 casas prefabricadas, un acuerdo con la empresa Argos para construir 200 viviendas —donde la administración aporta el 70% y la cementera el 30%— y una alianza con la fundación Techo para atender la zona rural.

Respecto a las personas que perdieron su techo, Toro señaló que en Buenaventura es donde hay más albergues debido a que "la gente no ha querido irse de la calle donde tiene el daño de su casa" porque están cuidando sus pertenencias

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En el resto de municipios, la solidaridad familiar y los subsidios de arrendamiento en trámite han permitido que solo queden, por ejemplo, tres personas en albergues en Calima.

Clases en carpas para garantizar la presencialidad escolar

El sector educativo también sufrió un duro golpe con 220 colegios completamente colapsados. No obstante, la directriz de la Gobernación es clara respecto a no detener la educación: "el lunes ya arrancamos con clases y las clases las estamos dando donde son el sitio seguro".

Tras un censo de la infraestructura, se habilitaron inicialmente 300 sedes escolares seguras y se implementó una modalidad de "albergues escolares" en carpas para asegurar que los estudiantes continúen con presencialidad, recurriendo a la virtualidad únicamente donde no es viable físicamente.

La meta de la administración departamental, tras priorizar los colegios con mayor matrícula y reparar los daños menores mediante recursos de crédito, es tener "más o menos unas 500 instituciones escolares ya funcionando presencialmente".

La reactivación económica de los 15.000 emprendedores y pequeños comerciantes censados con afectaciones tras el sismo es otra de las prioridades de la Gobernación.

Toro reveló que disponen de 20.000 millones de pesos para apoyarlos, pero están gestionando cofinanciación con el gobierno nacional, para lo cual se reunirá con el viceministro del área.

Escuche aquí la entrevista: