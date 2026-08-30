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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cuatro heridos dejó ataque contra el Ejército en la vía Panamericana en El Patía, Cauca

Cuatro heridos dejó ataque contra el Ejército en la vía Panamericana en El Patía, Cauca

El paso vehicular en la vía Panamericana continúa restringido mientras siguen las verificaciones en la zona.

Ataque en El Estrecho, Patía. Vía Panamericana.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

La fuerza pública continúa desplegada sobre la vía Panamericana a la altura del sector de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, inspeccionando la zona tras el ataque con explosivos perpetrado desde un furgón contra tropas de la Brigada 29 del Ejército, en la noche de este domingo. Hecho en el que resultaron heridas cuatro personas.

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Este nuevo atentado contra la fuerza pública se le atribuye a integrantes del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes lanzaron siete cilindros contra el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°29.

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“Nos reportan tres civiles que resultaron heridos y trasladados al hospital Nivel 1 de El Bordo, y el informe de un soldado que también resulta herido. La fuerza pública está inspeccionando el lugar, hay reportes de cilindros que no han explotado. En ese sentido, habrá restricción en la movilidad o incluso cierre total sobre la vía que conduce a Popayán con Pasto”, señaló el alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes.

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército aclaró que el soldado herido se encuentra recibiendo atención médica en el dispensario de la unidad, aclarando además que no se registraron daños en la infraestructura militar.

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