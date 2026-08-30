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Atacan con explosivos base de operaciones de empresa de aseo de Popayán

Urbaser hizo un llamado a las autoridades y la fuerza pública para restablecer las condiciones que permitan cumplir con su trabajo de forma segura.

Ataque contra empresa de aseo de Popayán.
Urbaser.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

A través de un comunicado, la empresa de aseo Urbaser, que presta el servicio de recolección de basuras en la ciudad de Popayán, denunció una nueva acción violenta en contra de esta compañía.

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Ocurrió en la madrugada, cuando desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra su bases de operaciones ubicada al sur de la capital del departamento de Cauca.

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Teniendo en cuenta la hora en la que se registró el ataque, afortunadamente no resultaron personas heridas, sin embargo, sí provocó graves daños materiales y también afectaciones a varios vehículos recolectores, una situación que pone en riesgo la continuidad del servicio de aseo en Popayán.

Hay que señalar que esta no es la única acción violenta registrada contra Urbaser pues desde hace varios meses se ha puesto en conocimiento esta problemática, al parecer relacionada con el cobro de extorsiones.

Ante esto la empresa hizo un llamado a las autoridades y la fuerza pública para restablecer las condiciones que permitan cumplir con su trabajo de forma segura. Finalmente advirtió que próximamente informará el impacto que ataque genere en el servicio de aseo por los daños provocados a los vehículos recolectores de basura.

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