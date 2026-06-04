Alcalde de Soacha exige intervención inmediata a Urbaser por reiteradas fallas en servicio de aseo

La petición surge tras un aumento sostenido de denuncias ciudadanas por graves deficiencias en la recolección de residuos dentro de las comunas del municipio. El mandatario calificó el panorama de inaceptable y advirtió que no permitirá que se normalicen los incumplimientos que alteran la calidad de vida de las familias soachunas.

Los registros oficiales de la SuperServicios revelan que entre los años 2023 y 2025 se acumularon más de 538 quejas y reclamos en Soacha por anomalías en las frecuencias de recolección.

Los usuarios también reportaron cobros cuestionados por concepto de barrido y trabas constantes en la verificación del servicio de podas.

Las pruebas recopiladas por la administración municipal de Soacha demuestran que los camiones recolectores transitan por los barrios sin recoger los desechos acumulados en las esquinas y los operarios ignoran los llamados de la comunidad.



Los reportes ciudadanos incluyen videos donde se observa a un trabajador de la empresa arrojando basuras de los contenedores directamente junto a los postes de alumbrado público. El mandatario local enfatizó que un operador de aseo que realiza cobros puntuales pero no presta un servicio eficiente no merece continuar con la concesión en el territorio.

La alerta se extendió al plano financiero tras conocerse que el revisor fiscal de Urbaser emitió una opinión con salvedades sobre los estados financieros con corte a diciembre de 2025.

La auditoría interna identificó cuentas por cobrar sin soportes legales por un valor de 2.482 millones de pesos. Igualmente, se hallaron inconsistencias en la valoración de maquinaria pesada con un valor residual de 1.431 millones de pesos que carece de evidencia contable suficiente.