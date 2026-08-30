Abatido alias 'Felipe', cabecilla de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca

Este domingo, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó a través de su cuenta de X, la muerte de alias ‘Felipe’ o ‘Arcadio’ en medio de operaciones militares adelantadas aquí en el Valle del Cauca. Este hombre se desempeñaba como cabecilla de la compañía 'Rodrigo Arias' de la columna 'Ricardo Velásquez', de la disidencia 'Jaime Martínez'.

Este hombre sería el responsable de atacar en múltiples ocasiones las estaciones de policía del municipio de Dagua y el corregimiento de El Queremal, lanzando explosivos desde drones. Además, también habría participado de un ataque contra el ejército en el sector de El Danubio en enero de este año, donde resultaron afectados siete soldados profesionales.

La zona en la que enfocaba su accionar delictivo era el municipio de Dagua, y también la vía hacia Buenaventura, donde instalaba cilindros e incineró varios vehículos.

"A Mordisco y a sus estructuras les estamos cerrando el cerco. Quienes atacan a nuestros soldados y policías, utilizan drones con explosivos y aterrorizan a la población deben saber que estamos a la ofensiva y vamos por ellos. Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja", aseguró el presidente.



Golpe contundente a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca.



Esta madrugada en desarrollo de una operación ofensiva de nuestro Ejército Nacional, fue DADO DE BAJA en desarrollo de operaciones militares alias “Felipe” o “Arcadio”, cabecilla de la compañía… pic.twitter.com/RHU4b170G9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 30, 2026

Las operaciones militares se mantienen en el Valle del Cauca para frenar el accionar delictivo de las disidencias en este departamento, especialmente en el corredor estratégico hacia el Pacífico.

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"El mensaje es claro: a quienes siembran terror y desafían al Estado, los vamos a enfrentar con toda la contundencia de la fuerza pública. El cerco se cierra y la ofensiva continúa", señaló el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.