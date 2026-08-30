Anuncian demolición de 17 iglesias que están en riesgo en el Valle del Cauca

Avanza el proceso de reconstrucción en el Valle del Cauca, y en medio de las revisiones a las edificaciones que aún siguen de pie pero que están en riesgo, se identificó que 17 iglesias entran en el grupo de estructuras que deben ser intervenidas.

Estos templos están en 15 municipios que están recibiendo apoyos para adelantar las demoliciones principalmente de las cúpulas que amenazan al resto del comercio, por el riesgo de colapso que se corre.

Daños por terremoto en iglesia de Antioquia. Foto: captura de pantalla video suministrado.

"Tenemos que demoler y la demolición es con personal experto, por eso hemos traído gente que nos ha apoyado, incluso una empresa antioqueña nos apoyó, porque esas cúpulas están afectando a todo el comercio, porque se pueden caer", dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Las intervenciones a las iglesias se adelantarán en municipios como Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Vijes, Yotoco, y Yumbo.