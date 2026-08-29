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Incendio forestal en zona rural de Buga, Valle del Cauca, completa más de 10 días

La alerta en el departamento es máxima pues en el municipio de Yumbo, en menos de 24 horas se han atendido casi 7 emergencias de este tipo.

Incendio en Buga, Valle del Cauca.
Gobernación del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Se completan más de 10 días de la atención al incendio en zona rural alta del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca, en el sector de Los Andes, un área de muy difícil acceso que desafía las capacidades de los organismos de socorro del departamento.

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Esta emergencia pone en riesgo fincas ganaderas y ecosistemas como los páramos de Las Hermosas y de los Domínguez.

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"En el sector Los Andes, aproximadamente a 4 horas y media de desde el casco urbano. Allí se encuentran alrededor de 40 unidades bomberiles del municipio, con acompañamiento de la Defensa Civil Colombia y algunos cuerpos voluntarios de bomberos, con el ánimo de poder liquidar este incendio forestal de características difíciles, por lo escarpado del terreno", indicó el secretario de gestión del riego del Valle, Francisco Tenorio.

La alerta en el departamento es máxima debido a que no es el único incendio que se ha registrado en el Valle del Cauca, pues en el municipio de Yumbo, en menos de 24 horas se han atendido casi 7 emergencias de este tipo, incluso se confirmó la captura de una persona que al parecer estaba provocando una conflagración.

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