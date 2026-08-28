Tolima, en medio de incendios y ataques contra la fuerza pública

El Tolima enfrenta una situación compleja por cuenta de los incendios forestales que afectan a varios municipios y los hechos de violencia atribuidos a disidencias de las Farc en el sur del departamento. En entrevista con Recap Blu, la gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó que al cierre de este viernes había nueve incendios activos en nueve municipios, aunque algunos ya habían podido ser controlados.

Uno de los focos que más preocupa está ubicado en el cerro de Las Mercedes, donde las llamas se extienden por los municipios de Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday.



Grupo élite contra incendios

Matiz también se refirió a las sospechas sobre el origen de algunas de las conflagraciones. Según explicó, existen "indicios muy serios" de que ciertos incendios habrían sido provocados, razón por la cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía. La gobernadora señaló que fue conformado un grupo élite contra los incendios, integrado por Policía, Ejército, Fiscalía, autoridades ambientales, Defensa Civil, organismos de socorro y dependencias de la Gobernación.

"Tiene precisamente como objetivo ese grupo pues investigar, identificar, ubicar y hasta judicializar a los responsables de los incendios que se presenten en el departamento", afirmó.

Línea de fuego observada durante la noche sobre la vegetación de las zonas altas en el municipio de Gualanday, Tolima. La conflagración se enmarca en las emergencias por incendios forestales reportadas por las autoridades en esta zona de Colombia. AFP

La mandataria indicó que entre los elementos que han despertado las sospechas están testimonios de habitantes que aseguran haber visto personas desplazándose en motocicletas y provocando incendios, además del hallazgo de recipientes con combustible o acelerantes. También mencionó análisis técnicos sobre algunos focos y las características del humo. Sin embargo, aclaró que todavía no existe certeza sobre quién estaría detrás de estos hechos y que corresponde a las autoridades competentes establecer responsabilidades. Como parte de la estrategia, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información verídica que permita identificar a los responsables.



Ataques contra la fuerza pública

Entretanto, Matiz alertó que en el sur del departamento se han presentado diferentes acciones atribuidas a disidencias de las Farc, específicamente al Frente Jerónimo Galeano. La gobernadora mencionó un hostigamiento registrado en Puerto Saldaña, jurisdicción de Río Blanco, además del asesinato de dos policías en Ataco y ataques con drones contra bases ubicadas en Ataco y Planadas.



También recordó que un bus que cubría la ruta entre Ibagué y Planadas fue incinerado y que posteriormente hombres armados habrían irrumpido durante la entrega de una obra en una vereda de Planadas.

"Mientras nosotros estamos aquí apagando incendios, donde hemos tenido que recurrir a la fuerza pública para que nos ayude (...) en esos municipios del sur están pasando esos hechos", agregó.

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A este panorama se suma la preocupación por el abastecimiento de agua, debido a que algunos acueductos resultaron afectados por los incendios. La gobernadora explicó que, aunque hasta el momento se ha contado con agua para atender las emergencias, en algunas poblaciones ha sido necesario recurrir a carrotanques. Incluso señaló que fueron enviados cuatro vehículos desde Bogotá para suministrar agua a los municipios cuyos acueductos resultaron afectados.

"Va a llegar un momento en el que no tenemos agua", concluyó la gobernadora sobre la difícil situación que vive el departamento.