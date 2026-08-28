A la cárcel dos hombres acusados de provocar incendio que destruyó cerca de seis hectáreas en Tolima

La ofensiva judicial contra los presuntos responsables de incendios forestales en el Tolima dejó una de sus primeras decisiones contundentes. Dos hombres fueron enviados a prisión, señalados de provocar un incendio que causó daños en cerca de seis hectáreas de vegetación y afectó la fauna silvestre en zona rural del municipio de Dolores.

Se trata de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez penal de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto en la vereda La Guacamaya, hasta donde llegaron unidades de la Policía Nacional, luego de recibir información de la comunidad sobre un incendio que se registraba en el sector.

De acuerdo con la investigación, al llegar al predio, los uniformados encontraron a los dos hombres en medio de quemas que, presuntamente, no contaban con autorización. Las autoridades establecieron que estarían avivando el fuego, mientras se realizaban actividades que habrían ocasionado daños sobre el suelo y la cobertura vegetal.



La emergencia obligó a solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Dolores, cuyos integrantes lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otras zonas.

La verificación realizada posteriormente permitió establecer que la conflagración afectó un área cercana a seis hectáreas de vegetación, además de generar consecuencias sobre la fauna silvestre presente en el sector.

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Ya habían sido requeridos por un caso similar

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que, según el material recopilado durante la investigación, no sería la primera vez que los dos hombres eran requeridos por una situación de este tipo.

El 24 de julio, las autoridades ya los habían intervenido por una conducta similar y, en ese momento, les habían advertido sobre la prohibición de continuar realizando quemas que pudieran poner en riesgo los recursos naturales.

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El coronel Jhon Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía del Tolima, había explicado que la captura fue posible gracias a la alerta entregada oportunamente por la comunidad. El oficial señaló que los uniformados llegaron al lugar junto con los organismos de atención de emergencias y encontraron a los dos hombres en medio del incendio.

Durante el procedimiento también fue incautada una motosierra que, según las autoridades, habría sido utilizada en actividades de tala en el sector.

Posteriormente, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación. Los procesados no aceptaron los cargos, pero el juez determinó que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La decisión se conoce en medio de la grave emergencia que han provocado los incendios forestales en el Tolima y mientras las autoridades mantienen abiertas varias investigaciones para establecer si algunos de los focos registrados en diferentes municipios del departamento habrían sido provocados de manera intencional.

El caso de Dolores se convierte así en una de las actuaciones judiciales más relevantes dentro de la respuesta institucional frente a la crisis ambiental que ha dejado miles de hectáreas afectadas en el departamento.